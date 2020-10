Chaves goleia em Santa Maria da Feira em jogo em atraso e com público

Redação com Lusa

O Chaves venceu esta quinta-feira em casa do Feirense, por 4-0, em jogo em atraso da primeira jornada da II Liga, que teve cerca de 400 espetadores nas bancadas do Estádio Marcolino de Castro.

Os golos de Luís Rocha (13'), Batxi (33') e João Teixeira (45+2' e 49') deram o triunfo à equipa flaviense, numa partida que era para ter sido jogado na primeira ronda, mas acabou por ser adiada, já com os jogadores no campo, devido a casos do novo coronavírus nos transmontanos.

Com o triunfo por 4-0, a equipa comandada por Carlos Pinto ascendeu ao terceiro lugar da II Liga, com 11 pontos, mais um do que o Feirense, que está a três pontos dos líderes Mafra e Estoril.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Feirense - Chaves, 0-4.

Ao intervalo: 0-3.

Marcadores:

0-1, Luís Rocha, 13 minutos.

0-2, Batxi, 33.

0-3, João Teixeira, 45+2.

0-4, João Teixeira, 49.

Equipas:

Feirense: Bruno Brígido, Diga, Gui Ramos, Pedro Monteiro, Zé Ricardo (Ruca, 46), Latyr, João Tavares (Mica, 57), Fati (Agdon, 57), Feliz, Fábio Espinho (Edson Farias, 46) e Fabrício (João Victor, 68).

(Suplentes: Igor, Washington, Edson Farias, Sérgio Silva, Agdon, Mica, Ruca, João Victor e Marcus)

Treinador: Filipe Rocha.

Chaves: Paulo Vítor, Rafael Viegas, Luís Rocha, Nuno Coelho, Bura, João Reis, Benny (Raphael Guzzo, 70), João Teixeira (Wellington, 70), Luís Silva (Kevin Pina, 88), Batxi (Niltinho, 59) e Roberto (Nicolas, 88).

(Suplentes: Ricardo Moura, Raphael Guzzo, Niltinho, Wellington, Kevin Pina, José Gomes e Nicolas).

Treinador: Carlos Pinto.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luís Rocha (9), Luís Silva (36), João Tavares (39), Benny (67) e Wellington (85).

Assistência: cerca de 400 espectadores.