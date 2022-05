Chaves falha penálti aos 96' e parte para a última jornada em posição de play-off

Empate a dois golos, em casa, diante do Estrela da Amadora - que assim assegurou a permanência - permite ao Casa Pia partir para a última ronda no segundo lugar da tabela. Flavienses visitam terreno do primeiro classificado Rio Ave

O Desportivo de Chaves não foi além de um empate a duas bolas, em casa, diante do Estrela da Amadora, na penúltima jornada da Liga SABSEG. Os flavienses vão para a última ronda da competição em terceiro, lugar de play-off.

Ao intervalo, o Chaves vencia por 2-1, depois dos golos de Bachi e João Mendes, no que concerne à equipa da casa, e de Romano para os visitantes. No segundo tempo, Diogo Salomão empatou, ao minuto 62.

Num dos últimos lances do jogo, ao minuto 90+6, o Chaves teve uma grande oportunidade para conseguir a vitória e regressar, assim, ao segundo posto, mas Bachi atirou muito por cima, desperdiçando uma grande penalidade que pode vir a fazer a diferença nas contas da subida.

O Desportivo de Chaves parte para a última jornada me terceiro lugar, com menos um ponto do que o Casa Pia, que visita o Leixões, e com menos três do que o líder Rio Ave, que vai receber, precisamente, os flavienses. Um triunfo da equipa de Vítor Campelos vale a subida direta, devido à vantagem no confronto direto.

Com o empate conquistado em Chaves, o Estrela da Amadora garantiu a permanência na Liga SABSEG, estando, depois do ponto amealhado, matematicamente livre de disputar o play-off de descida.

Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Desportivo de Chaves -- Estrela da Amadora, 2-2.

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

1-0, Batxi, 10 minutos.

2-0, João Mendes, 23.

2-1, Chapi, 29 (grande penalidade).

2-2, Salomão, 62.

Equipas:

Chaves: Paulo Vítor, Nuno Campos, Alexsandro, Luís Rocha (João Correia, 88), Bruno Langa, Kevin Pina (Patrick, 75), Guima, João Mendes (Nuno Coelho, 61), Wellington (Juninho, 61), Batxi e Platiny (Jô, 75).

(Suplentes: Ricardo Moura, Paulinho, Patrick, Juninho, Adriano Castanheira, João Correia, Nuno Coelho, João Correia e Jô).

Treinador: Vítor Campelos.

Estrela da Amadora: Gonçalo Tabuaço, Miguel Lopes, Anthony Correia, André Duarte, Afonso Figueiredo, Aloísio, Traoré, Madson (Michel, 90+2), Chapi, Salomão (Sérgio Conceição, 64) e Tipote (Fabrício, 54).

(Suplentes: Nuno Hidalgo, Paulinho, Reko, Fabrício, Xavi, Maestro, Schutte Sérgio Conceição e Michel.

Treinador: Ricardo Chéu.

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luís Rocha (29), Traoré (49 e 90+4), Nuno Campos (52), Bruno Langa (82), Fabrício (85), Madson (90+1), João Correia (90+5) e Anthony Correia (90+5). Cartão vermelho por acumulação para Traoré (90+4).

Assistência: 5171 espectadores.