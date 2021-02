Chaves empata com Benfica B na estreia de Vítor Campelos

O Chaves empatou com o Benfica B.

O Chaves empatou este domingo 0-0 com o Benfica B, no encontro de estreia do treinador Vítor Campelos, da 20.ª jornada da II Liga portuguesa.

Apesar das situações de golo para as duas formações, inclusive com três bolas a acertarem nos postes e na barra, o jogo não saiu do nulo e o novo técnico dos transmontanos, que substituiu Carlos Pinto na semana passada, estreou-se com um empate.

Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Desportivo de Chaves - Benfica B, 0-0.

Equipas:

- Desportivo de Chaves: Paulo Victor, João Correia, Vasco Fernandes, Luís Rocha, João Reis, Nuno Coelho, João Teixeira (Nicola, 88), Batxi, Niltinho (Guedes, 88), Jonathan Toro (Zé Tiago, 71) e Roberto (William, 71).

(Suplentes: Ricardo Moura, Bura, Zé Tiago, Viegas, Guedes, Kevin Pina, José Gomes, Nicolas e William).

Treinador: Vítor Campelos.

- Benfica B: Svilar, Fábio Baptista, Morato, Tomás Araújo, Sandro Cruz (Pedro Ganchas, 75), Tavares, Vukotic (Tomás Azevedo, 90), Diogo Mendes, Tiago Gouveia (Embaló, 62), Henrique Araújo (Luís Lopes, 90) e Tiago Araújo.

(Suplentes: Kokubo, Pedro Ganchas, Luís Lopes, Henrique Pereira, Rafael Brito, Filipe Cruz, Kalaica, Embaló e Tomás Azevedo).

Treinador: Nélson Veríssimo.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tiago Araújo (87) e Fábio Baptista (90+4).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.