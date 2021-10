Chaves e Trofense sem pontaria na abertura da jornada

Chaves empata com Trofense

Com o empate, a formação de Trás-os-Montes sobe ao oitavo lugar. Já o Trofense soma 11 pontos e ocupa o 12.º lugar.

O Chaves e o Trofense empataram 0-0 na 10.ª jornada da II Liga SABSEG num encontro dominado pelos transmontanos, mas em que as duas equipas se revelaram ineficazes.

Com o empate, a formação de Trás-os-Montes tem agora 13 pontos e sobe ao oitavo lugar, com os mesmos pontos do Académico de Viseu. Já o Trofense soma 11 pontos e ocupa o 12.º lugar.

Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Desportivo de Chaves - Trofense, 0-0.

Chaves: Paulo Vítor, João Correia, Alexsandro, Luís Rocha, Paulinho (Bruno Langa, 69), Nuno Coelho, João Teixeira, João Mendes (Guima, 69), Adriano Castanheira (Wellington, 60), Batxi e Patrick (Platiny, 60).

(Suplentes: Samu, Campos, Bruno Langa, Kevin Pina, Pedro Ribeiro, Wellington, Guima, Queirós e Platiny).

Treinador: Vítor Campelos.

Trofense: Rogério, Daniel Liberal (Keffel, 81), João Paulo, Caio Marcelo, Simão Martins, Tiago André, Matheus, Vasco Rocha (Rodrigo Ferreira, 81), Achouri (Andrezinho, 73), Bruno Almeida (Gustavo Furtado, 73) e Luiz Pachu (Bruno Moreira, 67).

(Suplentes: Rodrigo, Rafa Alves, Andrezinho, Bruno Moreira, Abel, Gustavo Furtado, Keffel e Rodrigo Ferreira).

Treinador: Rui Duarte.

Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Paulinho (28), Tiago André (36), Nuno Coelho (55), Achouri (61), João Paulo (89) e Alexsandro (89).

Assistência: Cerca de 1 000 espectadores.