Chaves derrotado pelo Pedras Salgadas em jogo de preparação

Redação com Lusa

O Chaves, da Liga SABSEG, perdeu esta sexta-feira por 2-1 em encontro de preparação frente ao Pedras Salgadas, equipa satélite dos flavienses que milita no quarto escalão.

A formação de Pedras Salgadas, orientada por Gustavo Souza e que está na série 2 da fase de permanência do Campeonato de Portugal, marcou os dois golos na primeira parte, por Pedro Ribeiro e Tiago Leite.

Em encontro de preparação que decorreu no Estádio Municipal Eng.º Branco Teixeira, em Chaves, a equipa da casa, às ordens de Vítor Campelos, reduziu na segunda parte, por Paulinho.

O conjunto flaviense não contou com os internacionais João Correia (Cabo Verde), Kevin Pina (Cabo Verde), Batxi (Angola) e Bruno Langa (Moçambique), nem com Obiora, João Teixeira, Juninho, Queirós e Paulo Vítor, todos com problemas físicos.

O Chaves, que ocupa o quarto lugar da II Liga, com 48 pontos, recebe em 3 de abril o Nacional, sexto, com 41, para a 28.ª jornada do segundo escalão.