Chaves com mais três casos de covid-19 no plantel, num total de oito

Redação com Lusa

Equipa flaviense joga no domingo em Santa Maria da Feira.

O Chaves tem mais três casos de covid-19 no plantel, que se somam aos cinco jogadores infetados detetados na semana passada, revelou esta sexta-feira à Lusa fonte do clube da II Liga.

Sem divulgar o nome dos atletas infetados, fonte do emblema de Trás-os-Montes explicou que esta semana foram detetados mais três casos de covid-19 entre os jogadores.

Na semana passada o clube divulgou que tinha quatro jogadores infetados com covid-19 e um em isolamento, após a realização de testes. Posteriormente o jogador em isolamento testou também positivo à covid-19.

A mesma fonte acrescentou que o clube ainda não sabe se poderá contar na próxima jornada com algum dos cinco jogadores impedidos de dar o contributo à equipa desde a semana passada.

Os flavienses deslocam-se ao Feirense no domingo, às 18h00, para a terceira jornada da II Liga.

Nas duas primeiras jornadas o Chaves empatou (2-2) no terreno do Varzim e empatou (1-1) com o Leixões em casa.