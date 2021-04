Chaves bate Viseu com reviravolta e mantém-se na luta pela subida à I Liga

O Chaves derrotou este domingo o Académico de Viseu por 2-1, na 29.ª jornada da LIga SABSEGl, graças a uma reviravolta no marcador e continua na luta pela subida.

O emblema de Trás-os-Montes somou o 11.º jogo sem perder e a quinta vitória consecutiva, igualando o Vizela, que tem menos um jogo, e a Académica, no segundo lugar, todos com 52 pontos, enquanto os viseenses continuam no 14.º, com 29 pontos.

Aos 16 minutos, os visitantes aproveitaram para inaugurar o marcador, num bom lance de Jorge Miguel, que cruzou para remate de Carter, com a bola a ficar solta na pequena área, para o toque decisivo de Yuri Araújo.

Logo na resposta ao golo sofrido, aos 21 minutos, João Reis serviu Juninho que, à segunda, após boa defesa de Ricardo Fernandes, desviou para o empate.

Novamente com uma entrada forte, após o intervalo, os flavienses resolveram cedo o jogo. Juninho iniciou uma grande jogada aos 48 minutos, libertando para João Teixeira à direita, que serviu Roberto, que marcou à segunda tentativa, atingindo o quinto jogo consecutivo a marcar.

As melhores ocasiões para o empate aconteceram aos 51 minutos, com remate de Carter para boa defesa de Paulo Vítor, e aos 71, num remate de meia distância de Pana, que bateu com estrondo na barra.

Jogo no Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Desportivo de Chaves - Académico de Viseu, 2-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Yuri Araújo, 16 minutos.

1-1, Juninho, 21.

1-2, Roberto, 48.

Chaves: Paulo Victor, João Correia, Luís Rocha, Vasco Fernandes, João Reis, Nuno Coelho, Benny (Bura, 84), Batxi (José Gomes, 77), João Teixeira (Luís Silva, 67), Juninho (Wellington, 77) e Roberto (Guedes, 84).

(Suplentes: Ricardo Moura, Bura, Zé Tiago, Wellington, Luís Silva, Viegas, Guedes, Calasan e José Gomes.

Treinador: Vítor Campelos.

Académico de Viseu: Ricardo Fernandes, Mesquita, Pica, Mathaus, Jorge Miguel, Zimbabwe (Paul Ayongo, 57), Paná, João Vasco (Luisinho, 81), Yuri Araújo, Fernando Ferreira (André Carvalhas, 69) e Carter.

(Suplentes: Janota, Fábio Santos, Diogo Santos, Jeremias, André Carvalhas, Bondoso, Joel, Luisinho e Paul Ayongo).

Treinador: José Gomes.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fernando Ferreira (62), Mesquita (64), Paul Ayongo (78), Wellington (83) e Pica (90).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.