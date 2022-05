Chaves a sonhar com a subida: com João Teixeira a música é outra

Médio ofensivo esteve quatro jogos lesionado e a equipa perdeu pontos em dois. Voltou para marcar um golaço ao Moreirense.

João Teixeira tem sido uma das principais figuras da temporada do Chaves e o regresso à equipa, após uma lesão muscular, coincidiu com o reencontro com as vitórias. O médio ofensivo, 28 anos, está a realizar a melhor época da carreira, sustentada em oito golos marcados e oito assistências. Em termos de remates certeiros, o recorde anterior tinha sido alcançado no Benfica B (2014/15) e Chaves (2020/21), com quatro golos, sendo que, neste mesmo ano, também alcançou um máximo de passes para golo: três.

Ora, a contribuição direta em 16 golos ajudou a envolver os flavienses na luta pela subida, mas os tais problemas físicos sentidos na reta final do campeonato - saiu lesionado aos 16" do triunfo (1-0), ante o Covilhã, na 30. ª Jornada, fizeram a equipa abanar. Se é certo que nas duas partidas seguintes o Chaves venceu a Académica (3-2) e o Farense (2-1), sem o criativo, as coisas complicaram-se no empate caseiro (2-2) diante do Estrela da Amadora. A promoção direta ficara, na altura, à distância de uma vitória obrigatória nos Arcos, com o Rio Ave e, já com João Teixeira no banco, mas sem ser utilizado, os transmontanos perderam por 3-0 e foram relegados para o play-off.

Diante do Moreirense, Vítor Campelos deu a titularidade ao internacional pelas seleções jovens e este correspondeu com um golaço, de livre direto, que abriu caminho para a vitória (2-0).

O Chaves regressa esta manhã ao trabalho para dar início à preparação do jogo do próximo domingo, em Moreira de Cónegos. Luís Rocha, ausente do primeiro jogo do play-off por castigo, volta às opções.

Entretanto, os bilhetes estarão à disposição do público na secretaria do estádio, a partir das 9 horas de hoje, ao preço individual de 5 euros.