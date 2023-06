Chapi Romano regressa a Portugal para representar o Belenenses

O médio é a terceira contratação da nova temporada, depois de Rúben Pina e Danilson.

O meio-campo parece ser o setor prioritário para o Belenenses no que diz respeito a contratações. Prova disso é que, esta sexta-feira, os azuis do Restelo apresentaram o terceiro reforço para a próxima temporada, depois de Rúben Pina (Alverca) e Danilson (Real) - e é, claro, para o setor intermediário. Desta vez, a cara nova é Chapi Romano, um médio ofensivo, de 25 anos, que jogava no Taranto (Itália).

Apesar de ser argentino e estar por terras italianas, o criativo conhece bem o futebol português, tendo já representado Espinho e Estrela da Amadora.