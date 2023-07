César Gómez reforça ataque do Leixões

Ponta-de-lança espanhol, de 23 anos, foi o melhor marcador da equipa B do Getafe. Na chegada a Matosinhos, o avançado, que é o 13.º reforço para a nova época, deixou uma garantia: "Vou dar tudo em campo para retribuir a confiança que têm em mim."

O avançado César Gómez é o mais recente reforço do Leixões, que não revelou a duração contratual. O jogador espanhol, de 23 anos, representou a equipa B do Getafe na passada temporada e até foi o seu melhor marcador. Antes dessa experiência, César Gómez passou pela formação do Unión Adarve, representando, posteriormente, os bês do Alcorcón.

Esta incursão ao futebol português será a primeira fora do país natal. Com a chegada do avançado nascido em Madrid, o treinador Pedro Ribeiro, que assumiu o comando técnico do Leixões depois da saída de Vítor Martins, vê aumentar para 13 o número de reforços para 2023/24.

Na chegada a Matosinhos, o ponta-de-lança agradeceu por ter sido "muito bem recebido": "O plantel é humilde e acolheu-me de braços abertos. Estou ansioso por sentir o apoio dos adeptos. Ouvi falar muito bem deles e vou dar tudo em campo para retribuir a confiança que têm em mim", afirmou o madrileno, deixando, a concluir, elogios ao emblema matosinhense. "O Leixões é um clube histórico, de gente humilde e trabalhadora. É algo em que me revejo e acredito que vou conseguir ser feliz aqui."