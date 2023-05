Cerca de meia centena de adeptos do Farense na Madeira

Farense joga no domingo uma das três finais que tem pela frente na luta pela subida direta ao principal escalão do futebol português

O Farense, atual segundo classificado da II Liga, desloca-se no domingo à Madeira, para defrontar a formação do Nacional.

O emblema algarvio já leva cinco jornadas consecutivas a vencer e, caso alcance a sexta vitória seguida, igualará a melhor série de sempre (2019/20) nas 32 participações que tem nas ligas profissionais.

A onda de apoio, que tem vindo a crescer ao longo do campeonato, faz com que os comandados de José Mota possam vir a ter nas bancadas do Estádio da Madeira cerca de meia centena de adeptos, que de forma individual viajaram desde o Algarve até ao Funchal para apoiar os "Leões de Faro".

Esta será uma das três finais (Nacional, fora, Benfica B fora e Tondela em casa) que a equipa algarvia tem pela frente, para subir diretamente à liga principal do futebol português na próxima temporada, dependendo única e exclusivamente de si para atingir esse objetivo.