Central internacional pelo Ruanda rescinde por justa causa com o Trofense

Ange Mutsinzi é um jogador livre.

Ange Mutsinzi rescindiu o contrato que o ligava ao Trofense, por justa causa, devido ao acumular de salários em atraso. O processo, concluído nas últimas horas, foi conduzido pelo Sindicato dos Jogadores.

Internacional pelo Ruanda, o central, de 25 anos, é agora um jogador livre para escolher onde pretende prosseguir a sua carreira.

Chegado a Portugal na temporada passada, Ange Mutsinzi realizou 26 jogos e na presente temporada foi utilizado apenas em seis devido ao litígio que tinha com o emblema nortenho.

A rescisão por justa causa coloca o defesa de 1,92 m na montra ainda antes da reabertura de mercado de janeiro. Recorde-se que, na época passada, alguns clubes de França estiveram no nosso país a acompanhar as exibições do jogador.