Central é emprestado pelo Santa Clara e regressa ao país de origem

Redação com Lusa

O atleta brasileiro de 21 anos chegou ao Santa Clara na temporada passada, proveniente do Cruzeiro, tendo realizado 11 jogos ao serviço dos açorianos, que foram relegados à II Liga.

O defesa central Paulo Eduardo vai alinhar no Novorizontino do Brasil por empréstimo do Santa Clara, segundo anunciou esta quarta-feira o clube da II Liga.

"A Santa Clara, Açores - Futebol, SAD chegou a acordo com o Novorizontino, da série B do Brasil, para a transferência a título de empréstimo do atleta Paulo Eduardo. A cedência é válida até final de junho de 2024", adianta o emblema insular em comunicado.

O atleta brasileiro de 21 anos chegou ao Santa Clara na temporada passada, proveniente do Cruzeiro, tendo realizado 11 jogos ao serviço dos açorianos, que foram relegados à II Liga.

O Santa Clara, que está a realizar um estágio em Penafiel, perdeu esta quarta com o Feirense por 2-1, no terceiro jogo de preparação da pré-época.

O próximo encontro de pré-época vai ser frente ao Al-Hazem, da Arábia Saudita, no sábado, às 18:00.

Para a temporada 2023/24, os açorianos contrataram o avançado Vinícius, o guarda-redes Bravim, os médios Sarará, Serginho, Bruno Almeida (que assinou em definitivo pelo clube), MT (que renovou o empréstimo) e Klismahn, o extremo Reinaldo, os centrais Luís Rocha, Sidney Lima, Sema Velásquez e Pedro Pacheco, e os laterais David Bruno, Lucas Soares e Miguel Pires.

O Santa Clara vai alinhar na II Liga em 2023/24 sob a liderança do treinador Vasco Matos, ex-adjunto do Casa Pia.