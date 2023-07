Central brasileiro é reforço do Leixões

Danrlei chega ao emblema matosinhense proveniente da Sanjoanense

O central brasileiro Danrlei, que nas duas últimas épocas vestiu a camisola da Sanjoanense, assinou um contrato com o Leixões válido para os próximos dois anos.

Nas duas épocas que jogou no emblema de São João da Madeira, primeiro clube fora do Brasil, Danrlei mostrou-se imponente nos duelos e forte no jogo aéreo qualidades que levaram a SAD do Leixões a apostar na sua contratação para os próximos dois anos.

Depois de ter rubricado o contrato e antes de se juntar aos novos companheiros, o defesa brasileiro adiantou: "Identifico-me muito com o Leixões. É feito por um povo lutador, trabalhador e tem um estádio com uma energia diferente. Aqui, a bancada tem peso e quem veste esta camisola tem de lutar sempre nos limites. Sou um jogador com alma e que nunca desiste. Vou dar tudo pelos ideais do clube".