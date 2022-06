Centrais são alvo prioritário do Moreirense no mercado de transferências

Paulo Alves é o novo treinador do Moreirense

Cónegos arriscam-se a ter que renovar por completo o sector.

O Moreirense, já com Paulo Alves ao comando, vai iniciar esta semana a preparação da próxima época, nomeadamente a constituição do plantel, com o eixo da defesa a requerer especial atenção

. E isso porque os cónegos arriscam-se a ter que renovar por completo o sector, uma vez que para além das saídas de Steven Vitória, Rosic e Pablo Santos (emprestado pelo Braga até ao fim da época), todos em final de contrato, a permanência de Artur Jorge está longe de garantida.

Tudo aponta para que o defesa português venha a mudar de ares, apesar de ainda se encontrar vinculado ao emblema de Moreira de Cónegos por mais duas temporadas.