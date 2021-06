Cenário é difícil de concretizar, mas Varzim sonha com o regresso de Bruno Alves

Poveiros sonham com Bruno Alves, jogador natural da Póvoa de Varzim, onde começou a formação.

O Varzim sonha com o regresso do poveiro Bruno Alves para reforçar o plantel 2021/22 que vai disputar a Liga SABSEG. Embora seja um cenário extremamente difícil de concretizar, atendendo ao interesse de vários clubes portugueses e estrangeiros no concurso do central de 39 anos, ex-Parma, os responsáveis do clube apostam no desejo do veterano voltar a jogar em Portugal depois de 12 épocas fora do país.

Bruno Alves é natural da Póvoa de Varzim e formou-se como jogador nos lobos do mar, saindo para o FC Porto apenas no último ano de júnior, e continua a ser visto como uma referência para os adeptos varzinistas pelo profissionalismo e pela forma guerreira como se apresenta em campo, bem à imagem do emblema poveiro.