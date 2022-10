CD com mão pesada para Telmo Arcanjo após cabeçada a adversário

Jogador do Tondela punido com três jogos de suspensão.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu Telmo Arcanjo, jogador do Tondela, com três jogos de suspensão. Em causa está uma agressão a um jogador da Oliveirense no encontro da ronda nove da Liga SABSEG.

Segundo o mapa de castigos esta sexta-feira divulgado, Arcanjo "agrediu um adversário com uma cabeçada e (...) no nariz (...) dentro do terreno de jogo após o apito para o final da primeira parte."

O jogador de 21 anos, um dos destaques da equipa do Tondela, com cinco golos em 12 jogos esta época, terá ainda de pagar 357 euros de multa.