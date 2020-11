CD ainda não tomou decisão sobre falta de comparência do Cova da Piedade

Conselho de Disciplina emitiu comunicado sobre o caso do Estoril-Cova da Piedade.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) emitiu esta quarta-feira um comunicado em que explica que ainda não apreciou a falta de comparência do Cova da Piedade no jogo com o Estoril, na passada sexta-feira.

"O Conselho de Disciplina ainda não tomou qualquer decisão sobre a falta de comparência do Cova Piedade no jogo com o Estoril, relativo à 8ª jornada da Liga Portugal Sabseg", assinala o CD, que refere que aguarda "esclarecimentos por parte da Liga":

"O CD aguarda os esclarecimentos por parte da Liga Portugal, nos termos impostos pelo artigo 76.º, nº 6 do Regulamento Disciplinar, quanto à eventual entrada nos serviços da Liga de requerimento justificativo do Cova da Piedade para a falta de comparência. A justificação da falta podia ser apresentada até às 00h00 desta quarta-feira. O CD apreciará a questão quando estiver na posse de todos os elementos", remata o CD da FPF.

Na terça-feira, a Liga confirmou a vitória (3-0) do Estoril no encontro da oitava jornada da II Liga. O organismo indica que o "resultado foi definido ao abrigo do número 3 do artigo 16.º do Regulamento de Competições", ou seja, a falta de comparência não justificada de um clube a jogo oficial de uma competição por pontos determina a atribuição ao clube adversário dos três pontos correspondentes à vitória. O CD, conforme garantiu esta quarta-feira, ainda nao apreciou o caso.

Pelo menos 15 jogadores dos piedenses estão infetados com o novo coronavírus e dois dos que tiveram resultado negativo no teste ao SARS-Cov-2 foram considerados como contactos de alto risco pela autoridade de saúde local.