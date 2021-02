Chaves anuncia o sucessor de Carlos Pinto no comando técnico da equipa

Fotografia: Reprodução/Facebook do Caves

Vítor Campelos apresentado no Chaves

Redação com Lusa

Vítor Campelos apresentado esta quinta-feira.

O técnico Vítor Campelos, de 45 anos, que orientou na temporada passada o Al Taawon da Arábia Saudita, é o novo treinador do Chaves, anunciou esta quinta-feira o emblema da II Liga.

Os transmontanos divulgaram o sucessor de Carlos Pinto, que rescindiu por mútuo acordo na segunda-feira, através de uma nota publicada na rede social Facebook.

"Desejamos a Vítor Campelos e à sua equipa técnica os maiores sucessos pessoais e profissionais ao serviço do nosso emblema", pode ler-se.

Vítor Campelos, natural de Guimarães, já representou ainda o Vitória de Guimarães, quer a equipa secundária, quer a principal, o Moreirense e o Trofense.

A equipa técnica será composta por Marco Alves, Ruben Gomes e Fernando Batista, acrescentou o emblema flaviense.

A estreia de Campelos ao serviço do clube de Trás-os-Montes será no domingo, às 14:00, frente ao Benfica B, para a 20ª jornada do campeonato.

O Chaves ocupa o quinto lugar no segundo escalão com 30 pontos após 19 jornadas, somando menos nove do que o líder Académica.