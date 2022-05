Castigos pesados para treinador-adjunto e defesa-central do Farense

Treinador-adjunto Flávio Soares (1785€ de multa e 15 dias de suspensão) e defesa-central Robson (dois jogos de suspensão e multa de 714€) foram castigados após o Farense-Chaves.

No rescaldo do jogo entre o Farense e o Chaves do passado sábado, onde os leões de Faro perderam por 2-1, a contestação ao árbitro João Gonçalves originou castigos pesados por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ao treinador-adjunto Flávio Soares (1785€ de multa e 15 dias de suspensão) e ao defesa-central Robson (dois jogos de suspensão e multa de 714€).

Segundo o relatório do juiz portuense, Flávio Soares, treinador adjunto de Vasco Faísca, foi expulso do banco de suplentes ao minuto 58' e autuado por "protestar ou discutir com um elemento da equipa de arbitragem, fazendo gestos e dizendo: 'vieste roubar'".

Já o defesa-central Robson foi castigado com dois jogos e já não joga mais esta temporada. No relatório de João Gonçalves, lê-se que o futebolista utilizou "linguagem ou gestos ofensivos, injuriosos e ou grosseiros''. Dirigiu-se ao árbitro de forma agressiva, fazendo gestos em pleno desacordo e, inclusive, encostando o peito no peito do árbitro, dizendo as seguintes palavras: "isto é uma vergonha, está-nos a roubar".

Após a exibição do cartão vermelho, o mesmo jogador continuou a protestar dizendo o seguinte: "Vai-te f****. Parabéns pela merda que estás a fazer", pode-se ler.