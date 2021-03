Castigos: mão pesada para jogadores do Chaves e do Penafiel

Kevin Pina e Ronaldo Tavares desentenderam-se no final da partida da última segunda-feira, que terminou com a vitória do Chaves, por 2-1.

Na partida entre Chaves e Penafiel - vitória dos anfitriões por 2-1 -, os ânimos exaltaram-se após o apito final.

Do lado dos flavienses, Kevin Pina foi sancionado com uma suspensão de três jogos, depois de "ter agredido o adversário com uma cotovelada na cara", conforme está descrito no relatório do árbitro.

Já Ronaldo Tavares, "que agrediu o adversário com uma estalada na cara e no pescoço", vai ser suspenso por dois jogos.