Castigos: Leixões com processo disciplinar e Campelos falha jogo com o líder

Treinador do Chaves foi punido com um jogo de suspensão por ter sido expulso frente ao Benfica B. Distúrbios no Leixões-E. Amadora resultaram em processo para os do Mar

O Leixões-E. Amadora, jogo que registou distúrbios após o apito final, com acusações de racismo por parte dos amadorenses e de objetos vindos da bancada que terão atingido André Geraldes, presidente da SAD, redundou num processo disciplinar aberto aos matosinhenses. Gonçalo Tabuaço e Sérgio Conceição, jogadores do Estrela expulsos depois dos 90', foram castigados com uma partida de suspensão.

Ainda na Liga SABSEG, Vítor Campelos, treinador do Chaves, foi punido com um encontro de castigo por ter sido expulso durante o confronto com o Benfica B (1-1). O técnico vai para a bancada na receção de domingo, ao líder Casa Pia, e ainda terá que pagar uma multa de 540 euros.