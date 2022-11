Casquilha rende Bruno China no comando técnico do Trofense

Treinador rescindiu o contrato e a SAD já tem acordo com o sucessor.

Jorge Casquilha será apresentado em breve como novo treinador do Trofense, que ontem rescindiu o contrato que o ligava a Bruno China. Face aos maus resultados da equipa, a SAD trofense decidiu aproveitar a paragem da Liga SABSEG, motivada pelo Mundial do Catar, para trocar de treinador, tendo chegado a acordo com Casquilha, um técnico experiente, conhecedor do escalão onde o Trofense está inserido e que estava livre.

Apenas em competição na Taça da Liga durante este período de interregno, prova secundária nos objetivos da SAD, o novo técnico terá tempo para trabalhar as suas ideias de jogo com o plantel e focar-se no campeonato, a prova prioritária, onde o objetivo será tirar a equipa do penúltimo lugar e garantir a permanência. Casquilha, de 53 anos, estava sem clube desde a época 2019/20, quando treinou o Cova da Piedade, e no currículo mostra trabalho feito em 11 clubes, entre os quais Gil Vicente, Leixões, Moreirense e Leiria, contando 150 jogos, ao longo de oito épocas, no segundo escalão nacional.

Este será o terceiro técnico contratado pelos trofenses esta temporada. Sérgio Machado, que se manteve da época passada, iniciou a campanha, tendo sido rendido por Bruno China, que não conseguiu melhor do que duas vitórias, um empate e seis derrotas em nove jogos, entre Liga SABSEG e Taça de Portugal. Hoje, Jorge Casquilha deve formalizar o acordo com o Trofense e começar a trabalhar.