Casos de covid-19 no Vilafranquense adiam jogo com o Cova da Piedade

Foram detetados casos de covid-19 no plantel do Vilafranquense e o jogo com o Cova da Piedade teve de ser adiado.

O Vilafranquense anunciou esta sexta-feira que o jogo de sábado, no reduto do Vilafranquense, da 16.ª jornada da II Liga, foi adiado para o dia 17 de fevereiro, às 15h00.

O motivo para o adiamento do duelo prende-se com um surto de covid-19 que assolou o plantel do emblema de Vila Franca de Xira.

A O JOGO, o diretor desportivo do Vilafranquense explica que "apareceram alguns casos" e foi acordado "o adiamento para evitar um surto no plantel". Sobre o encontro com o Leixões, de quinta-feira, Pedro Bessa não garante que também será adiado. "Ainda falta uma semana para o jogo. Vamos fazer uma nova ronda de testes e só depois poderemos tirar ilações".