Chaves assegura que casos de covid-19 não comprometem jogo com o Feirense

Casos de covid-19 no Chaves não colocam em causa duelo com o Feirense

Chaves já seguiu viagem para Santa Maria da Feira

A comitiva do Chaves seguiu ao final da manhã para Santa Maria da Feira, onde esta sexta-feira à noite (20 horas), defrontará o Feirense, na jornada inaugural da II Liga.

A notificação de quatro casos de infeção por covid-19, anunciada hoje pela SAD do Chaves, segundo fonte da mesma, não compromete a realização do jogo, que se manterá de acordo com o agendamento inicial.

Os jogadores e membros da equipa técnica infetados encontram-se em isolamento.

Segundo o plano de retoma da Liga, em caso de existirem jogadores infetados com covid-19, "serão sempre aplicadas as leis de jogo, nomeadamente, a Lei 3 das Leis de jogo (n.º mínimo de 7 jogadores, 1 guarda redes e 1 capitão)", no que toca à realização de um encontro.