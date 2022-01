Casa Pia vence Vilafranquense e sobe a terceiro da Liga SABSEG

O Vilafranquense volta a perder para o campeonato após seis jornadas consecutivas a pontuar

O Casa Pia subiu provisoriamente à terceira posição da II Liga SABSEG ao vencer em casa do Vilafranquense, por 2-0, em jogo da 16.ª jornada.

Numa jogada que se iniciou após uma saída de pressão em zona recuada, Neto correu vários metros e deixou a bola para Galo, que foi à linha de fundo cruzar atrasado para Jota, que inaugurou o marcador com um remate a meia altura para o primeiro poste.

Ao intervalo, Filipe Gouveia fez entrar Nuno Rodrigues e Sangaré e o Vilafranquense conseguiu responder com várias ocasiões para empatar a partida. Aos 54 minutos, num cabeceamento de Marcos Valente e no minuto seguinte com um remate de fora da área de Nené, que levou muito perigo à baliza adversária. Poucos minutos depois, Nuno Rodrigues tirou três adversários da frente e só o ombro do guarda-redes Ricardo Batista evitou o empate.

Quem não marca sofre e foram mesmo os forasteiros a dilatar a vantagem, depois de uma excelente combinação ofensiva entre Godwin e Leonardo Lelo. Aos 71 minutos, o extremo tirou um adversário da frente ainda no miolo do terreno e largou para Lelo, que devolveu a bola em desmarcação para Godwin finalizar com um portentoso remate ao primeiro poste.

Com este triunfo, os gansos encerram um ciclo de três desaires consecutivos para o campeonato e sobem provisoriamente à terceira posição da II Liga, com mais três pontos do que o Rio Ave, que tem um jogo em atraso.

Já o Vilafranquense volta a perder para o campeonato após seis jornadas consecutivas a pontuar e continua em 14.º lugar, com 16 pontos em igual número de jogos.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - Casa Pia, 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Jota, aos 33 minutos

0-2, Godwin Saviour, 71.

Vilafranquense: Adriano Facchini, Deyvison (Sangaré, 46), Marcos Valente, Prince Mendy, Mike Moura (Filipe Melo, 65), Leonardo Cordeiro (Umaro Baldé, 66), Gabriel Pereira, Léo Bahia, Ença Fati (Nuno Rodrigues, 46), Nené, Wagner (Nathan Bizet, 84).

(Suplentes: Luís Ribeiro, Sousa, Filipe Melo, Sangaré, Nuno Rodrigues, Umaro Baldé, Belkheir, Edu Machado, Nathan Bizet, Idrissa Dioh)

Treinador: Filipe Gouveia

Casa Pia: Ricardo Batista, Zach, Galo (Cuca, 86), Zolotic, Hebert, Banjaqui, Neto (Kelechi, 86), Leonardo Lelo, Godwin Saviour (Lucas Silva, 80), João Vieira (Camilo, 80), Jota (Vitó, 59).

(Suplentes: Lucas Paes, Derick Poloni, Lucas Silva, Camilo, Cuca, Kelechi, Vitó, Rogério Fernandes, Bozhanaj).

Treinador: Filipe Martins

Árbitro: Dinis Gorjão (AF Setúbal).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Gabriel Pereira (05), Wagner (27), Nené (40), Sangaré (68), Prince Mendy (85). Cartão vermelho para o técnico Filipe Gouveia (70). Cartão vermelho por acumulação para Sangaré (88).

Assistência: cerca de 100 espectadores.