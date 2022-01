Casa Pia vence Penafiel e retoma liderança partilhada da Liga SABSEG

O Casa Pia venceu esta segunda-feira na receção ao Penafiel por 2-0 e retomou a liderança repartida da Liga SABSEG, no encerramento da 20ª jornada.

Num duelo entre conjuntos com objetivos de subida de escalão, o Casa Pia entrou com convicção e, depois de uma primeira situação de remate promovida ainda dentro dos dez minutos iniciais, na qual Antoine atirou por pouco ao lado da baliza visitante, o atacante dos gansos foi determinante ao disputar uma bola aérea com os centrais, numa jogada que abriu caminho para Saviour Godwin invadir a área e abrir o marcador, aos 13 minutos.

No Estádio Pina Manique, em Lisboa, a resposta do Penafiel teve lugar aos 22, quando Ronaldo Tavares obrigou Ricardo Batista a defesa atenta.

A tentativa de reação duriense foi prontamente anulada pelo Casa Pia, que controlou a restante primeira metade e até esteve muito próximo de aumentar a vantagem num remate cruzado de Lucas Soares, que Caio Secco travou com uma boa estirada.

Após o intervalo, a predominância da equipa da casa continuou e traduziu-se em duas situações muito favoráveis para voltar a marcar: a primeira, num disparo ao travessão de Godwin, aos 58, e, pouco depois, aos 64, num remate cruzado de Sanca, que passou perto da baliza dos visitantes.

O treinador Filipe Rocha mexeu na equipa do Penafiel e Roberto ainda dispôs de ocasião soberana para empatar, aos 85, mas cabeceou por cima quando já se encontrava na pequena área casapiana.

Assim, o Penafiel não só não evitou o desaire como ainda sofreu o segundo tento sobre o final do tempo de compensação, num trabalho de pressão de Jota sobre Caio Secco, em que este serviu de obstáculo à tentativa do guardião em bater a bola na frente e criou a possibilidade de Antoine atirar certeiro para o fundo da baliza deserta.

Com a derrota, os durienses deixam assim o nono lugar que ocupam (27 pontos) à mercê de Mafra e Trofense, adversários diretos com uma jornada em atraso. O Casa Pia ascendeu novamente à liderança da classificação (39 pontos), partilhada com o Benfica B, adversário com o qual marcará encontro na próxima jornada, agendada para sexta-feira.