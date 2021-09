Casa Pia vence o Nacional na Madeira com dois golos de Jota Silva

Jota Silva saltou do banco para bisar e dar a vitória ao Casa Pia este domingo.

O Casa Pia venceu este domingo o Nacional no Estádio da Madeira, por 2-1, na sexta jornada da Liga SABSEG, com Jota Silva a saltar do banco para ser o homem do jogo, com dois golos.

A primeira metade do jogo foi dominada completamente pelo Casa Pia, com um futebol mais ligado e com Saviour Godwin em grande plano. E foi mesmo o avançado nigeriano a criar o primeiro momento de perigo, logo aos cinco minutos, com um potente remate sobre a barra.

O Nacional respondeu, três minutos volvidos, no seu único remate com perigo na primeira parte, com Francisco Ramos a obrigar Ricardo Batista a uma defesa complicada.

O Casa Pia era sempre o conjunto mais objetivo e contundente e, aos 24 minutos, após um erro na reposição por parte de Vagner, João Vieira surgiu em ótima posição, mas o guardião brasileiro esteve insuperável, no primeiro remate e na recarga.

Passados dois minutos, Vagner foi obrigado a mostrar novamente serviço, num centro-remate de Saviour Godwin.

O Nacional apenas a espaços conseguia sacudir a pressão a que estava sujeito e foram mesmo os visitantes a voltar a criar muito perigo, aos 41 minutos, num remate cruzado de Banjaqui.

No intervalo, Saviour Godwin ficou no balneário, entrando para o seu lugar Jota Silva, que haveria de ser determinante na história deste confronto.

O Nacional cresceu na segunda metade e Witi lançou o primeiro aviso, à passagem dos 50 minutos de jogo, e, três minutos volvidos, voltou a ser protagonista, surgindo isolado, com Ricardo Batista a opor-se com qualidade. Na resposta, Banjaqui rematou junto ao poste.

O jogo estava agora mais vivo e repartido e, aos 58 minutos, após um livre de Mabrouk Rouai, Rui Correia cabeceou ao poste, surgindo de rompante Júlio César na recarga, para inaugurar o marcador.

O Casa Pia respondeu de imediato e, aos 66 minutos, com muitas responsabilidades para Vagner, Jota Silva restabeleceu a igualdade.

E jogo ficou aberto e ganhou grande intensidade, com ambas as equipas à procura da vitória e o perigo a rondar ambas as balizas. Até, que já em período de compensações, Sanca recuperou a bola no meio-campo, lançou Jota Silva, que com um remate cruzado bateu Vagner e assegurou a vitória para o conjunto visitante.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional - Casa Pia, 1-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Júlio César, 58 minutos.

1-1, Jota Silva, 66.

1-2, Jota Silva, 90+2.

Equipas:

- Nacional: Vagner, Rúben Freitas, Rui Correia, Júlio César, Baiano, Danilovic (Boubacar Konté, 83), Francisco Ramos, Mabrouk Rouai, Witi (Bruno Gomes, 69), João Camacho e Bryan Róchez (Bosic, 69).

(Suplentes: António Filipe, Rafael Vieira, Alhassan, Bruno Gomes, Boubacar Konté, João Fernandes, André Sousa, Bosic e Jota).

Treinador: Costinha.

Casa Pia: Ricardo Batista, Rodrigo Galo (Sanca, 64), Zach, Vasco Fernandes, Zolotic, Leonardo Lelo, Afonso Taira, Vitó (Lucas Soares, 64), Saviour Godwin (Jota Silva, 46), Banjaqui (Nuno Borges, 90) e João Vieira (Camilo, 78).

(Suplentes: Lucas Pais, Derick Poloni, Camilo, Jota Silva, Kelechi, Rogério Fernandes, Lucas Soares, Nuno Borges e Sanca).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rui Correia (14) e João Camacho (49).

Assistência: 496 espetadores.