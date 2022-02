Casa Pia vence Nacional e isola-se à condição na liderança da Liga SABSEG

Com a vitória, o emblema de Pina Manique passou a somar 46 pontos e é líder isolado da II Liga pelo menos até à próxima segunda-feira, quando o Benfica B (43 pontos) receber o Farense e cumprir o seu encontro relativo à 23.ª jornada.

O Casa Pia isolou-se este sábado, provisoriamente, na liderança da II Liga, ao vencer por 1-0 o Nacional, graças a um golo marcado em cima do intervalo, na partida da 23.ª jornada.

O central Vasco Fernandes assinou, aos 45+2 minutos, o golo que deu aos "gansos" a sexta vitória nas últimas oito rondas da prova, num encontro no qual a formação de Pina Manique esteve privada do treinador Filipe Martins, que se encontra internado no hospital, mas com situação de saúde estável.

Com a vitória, o emblema de Pina Manique passou a somar 46 pontos e é líder isolado da II Liga pelo menos até à próxima segunda-feira, quando o Benfica B (43 pontos) receber o Farense e cumprir o seu encontro relativo à 23.ª jornada.

No que respeita ao Nacional, sexto classificado (36 pontos), perdeu a oportunidade de se aproximar de Desportivo Chaves (42), Feirense (42) e Rio Ave (41), concorrentes pela subida de escalão e mais concretamente pelo terceiro posto.

Jogo no Estádio Pina Manique, em Lisboa.

Casa Pia - Nacional, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Vasco Fernandes, 45+2 minutos.

Equipas:

Casa Pia: Ricardo Batista, Zach Muscat, Vasco Fernandes, Zolotic (Hebert Medeiros, int.), Lucas Soares, Ângelo Neto (Zidane Banjaqui, 87), Nuno Borges (Vitó, 87), Leonardo Lelo, Jota (Derick Poloni, 90+2), Saviour Godwin e Carnejy Antoine (João Vieira, 79).

Suplentes: Lucas Paes, Derick Poloni, Zidane Banjaqui, Galo, Kelechi, Vitó, João Vieira, Leandro Sanca e Hebert Medeiros.

Treinador: Vasco Matos.

Nacional: António Filipe, Baiano, Rui Correia, Júlio César, José Gomes (André Sousa, 77), Ibrahim Alhassan (Dudu Silva, 77), Vladan Danilovic, Francisco Ramos (Rouai, 68), João Camacho (Rúben Macedo, 77), Marco Matias e Bryan Róchez.

Suplentes: Vágner Silva, Rafael Vieira, Filipe Chaby, Rúben Freitas, André Sousa, Rúben Macedo, Jota, Rouai e Dudu Silva.

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vasco Fernandes (11), Rui Correia (14), Nuno Borges (66), Vladan Danilovic (89).

Assistência: 389 espectadores.