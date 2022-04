Casa Pia vence dérbi lisboeta ante Estrela da Amadora e lidera à condição

Casapianos, ao derrotarem os estrelistas, passaram à frente do Rio Ave, ainda que possa ser temporariamente, já que os vila-condenses ainda vão disputar o respetivo jogo

O Casa Pia subiu, este sábado, à condição à liderança da Liga SABSEG, ao vencer, em casa, o Estrela da Amadora (3-0), num dérbi lisboeta relativo à 31.ª jornada da prova.

Num encontro entre duas equipas separadas geograficamente por cerca de cinco quilómetros, o Casa Pia deu um passo importante na luta pela manutenção, com golos de Zach (32 minutos), Leonardo Lelo (44), de grande penalidade, e Leandro Sanca (78), frente a um Estrela que praticamente tem a confirmada a permanência no segundo escalão.

Movido pelo forte apoio que recebia do seu público, o Casa Pia arrancou a 'todo o gás', liderado no primeiro quarto de hora por Saviour Godwin, que logo aos dois minutos testou a atenção de Gonçalo Tabuaço.

A resposta estrelista surgiu aos 22 minutos, através de um canto, ao qual Miguel Lopes correspondeu com bom cabeceamento, mas travado por excelente defesa de Ricardo Batista.

Foi também de canto que o Casa Pia voltou a criar perigo e a abrir o marcador: Galo cruzou da direita e no interior da área Zach saltou mais alto que toda a defesa contrária e cabeceou para o 1-0 aos 32 minutos. A partir daí, a equipa da casa dominou as operações até ao intervalo.

O Casa Pia aproximava-se perigosamente do segundo golo, que poderia ter surgido aos 38 minutos num remate de Godwin ao travessão, seguido de disparo de meia distância de Jota, que estaria novamente em evidência aos 40, ao marcar, num lance anulado por fora de jogo, e, aos 44, ao sofrer falta para grande penalidade.

Leonardo Lelo transformou o castigo máximo e deu maior expressão ao domínio dos locais, que continuaram a exercer superioridade na segunda parte, em que houve um novo golo anulado a Jota por adiantamento (59) e um remate perigoso de Lelo (62), para boa defesa de Gonçalo Tabuaço.

Estes lances mostravam que o terceiro golo poderia estar próximo, o que se veio a verificar aos 78 minutos, através de Sanca, que se isolou em velocidade e atirou certeiro.

Os três pontos permitem ao Casa Pia ascender à liderança à condição, com 62 pontos conquistados - o Rio Ave, com 60 pontos, tem menos um jogo -, com os "gansos" a poderem assegurar, pelo menos, o terceiro lugar, que dá acesso ao "play-off" de subida, caso o Feirense não pontue no domingo frente ao Penafiel.

Por seu turno, o Estrela da Amadora manteve os 36 pontos, na 13.ª posição, e adia por mais uma jornada a confirmação matemática da permanência na II Liga.