Casa Pia suplanta Vilafranquense e recupera lugar de subida direta à I Liga

Redação com Lusa

Casa Pia está a três pontos da subida à Liga Bwin

O Casa Pia ficou a um triunfo de garantir a subida à I Liga Bwin, ao vencer em casa o Vilafranquense (2-1), em jogo 33.ª e penúltima jornada da II Liga SABSEG, na qual é vice-líder.

Este triunfo perante um tranquilo Vilafranquense (11.º) deixa o Casa Pia, segundo, com 65, a três pontos da subida, uma vez que o Rio Ave, líder com 67, e o Chaves, terceiro com 63 e menos um jogo, se defrontam na última jornada.

Jogo no Estádio Pina Manique, em Lisboa

Casa Pia - Vilafranquense, 2-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Leonardo Lelo, 40 minutos (grande penalidade).

1-1, Leonardo Lelo, 52 (própria baliza).

2-1, Saviour Godwin, 58.

Casa Pia: Ricardo Batista, Zach, Vasco Fernandes (Kelechi John, 57), Zolotic, Rodrigo Galo (Lucas Soares, 57), Ângelo Neto (Nuno Borges, 77), Afonso Taira, Leonardo Lelo, Saviour Godwin, Jota (Leandro Sanca, 54) e Carnejy Antoine (João Vieira, 77).

(Suplentes: Lucas Paes, Derick Poloni, Zidane Banjaqui, Kelechi John, João Vieira, Lucas Soares, Nuno Borges, Leandro Sanca e Hebert Medeiros.

Treinador: Filipe Martins.

Vilafranquense: Adriano Facchini, Edu Machado, Marcos Valente, Gabriel Pereira, Léo Bahia, Léo Cordeiro (Eric Veiga, 79), André Ceitil (Yohan Miranda, 68), Idrissa Dioh (Prince Mendy, 61), Ença Fati (Nuno Rodrigues, 61), Menaour Belkheir (Bizet, 61) e Nenê.

(Suplentes: Luís Ribeiro, Nuno Rodrigues, Yohan Miranda, Prince Mendy, Eric Veiga, Mutombo, Bizet, Mike e João Jaquité.

Treinador: Filipe Gouveia.

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).

Ação Disciplinar: Cartão amarelo a Carnejy Antoine (12), Nenê (12), Ângelo Neto (45+2), Leandro Sanca (69), Kelechi John (78), Zach (86), Gabriel Pereira (89) e Eric Veiga (90+3).