Casa Pia salva um empate com o Penafiel nos descontos

As duas equipas continuam separadas por um ponto na classificação

Casa Pia e Penafiel empataram, 3-3, em jogo da oitava jornada da II Liga, numa partida em que os lisboetas só alcançaram a igualdade com dois golos obtidos já nos descontos.

Bruno César começou cedo a mostrar que a qualidade do seu pé esquerdo nas bolas paradas e foi de livre que adiantou o Penafiel no marcador, aos cinco minutos.

Bruno César assumiu, aos 19 minutos, o papel de assistente e marcou o pontapé de canto no qual Paulo Henrique surgiu a cabecear para o segundo golo, repetindo aos 30 para novo golo de cabeça dos penafidelenses, agora por Franco.

A reação do Casa Pia chegou aos 39 minutos, quando os anfitriões conseguiram reduzir para 3-1, num cabeceamento de Platiny, relançando a discussão do resultado ainda antes do intervalo.

A segunda parte iniciava com uma reação forte do Casa Pia em busca do empate. Contudo, os minutos avançaram sem alterações no marcador e foi já em tempo de descontos, e após muitas "mexidas" dos dois treinadores, que se cumpriu a expectativa: Malik, aos 90+1, e Godwin, aos 90+5, assinaram os golos que evitaram uma derrota.

Perante este empate, as duas equipas permanecem separadas por um ponto na classificação. O Penafiel subiu provisoriamente ao sexto lugar, com 11 pontos, enquanto o Casa Pia iguala Arouca e Cova da Piedade no grupo de equipas alojadas no oitavo posto, com 10 pontos.

Jogo no Estádio Pina Manique, em Lisboa.

Casa Pia - Penafiel, 3-3.

Ao intervalo: 1-3.

Marcadores:

0-1, Bruno César, 05 minutos.

0-2, Paulo Henrique, 19.

0-3, Franco, 30.

1-3, Platiny, 39.

2-3, Malik, 90+1.

3-3, Godwin, 90+5.

Equipas:

- Casa Pia: Van der Laan, Martins, Zach, Arghus, Jefferson (Godwin, 59), Christian (Vítor Gonçalves, 34), Romeu Ribeiro, Poloni, Alex (Djoussé, 77), Platiny e Vitó (Malik, 59).

(Suplentes: João Victor, Sávio, Zolotic, Silvera, Djoussé, Ricardo Fernandes, Malik, Vítor Gonçalves e Godwin).

Treinador: Filipe Martins.

- Penafiel: Luís Ribeiro, Vitinha, Vini, David Santos, Paulo Henrique, Franco (Rafa Sousa, 90+2), Simão, Bruno César (João Amorim ,65), Ludovic (Pedro Prazeres, 90+1), Gustavo Henrique (Wagner, 65) e Mateus (Pedro Soares, 73).

(Suplentes: Emanuel Novo, Cassiano, Ronaldo Tavares, Wagner, João Amorim, Rafa Sousa, Pedro Prazeres e Pedro Soares).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: João Malheiro Pinto (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Christian (17), Simão (28), Vini (40), Jefferson (40), Arghus (43), Franco (54), Godwin (79).

Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.