Casa Pia salta para a liderança após vitória em Faro

O Casa Pia somou o nono jogo sem perder na II Liga - 12, contando com todas as competições - e subiu, provisoriamente, ao primeiro lugar, com 24 pontos, enquanto o Farense é 15.º, com 10.

O Casa Pia saltou para a liderança da II Liga SABSEG, ao bater o Farense, por 1-0, no jogo de abertura da 12.ª ronda da prova, decidido com um golo de João Vieira na primeira parte.

Uma semana depois de o Casa Pia ter vencido o Farense (3-1), em jogo da Taça de Portugal, as duas equipas reencontraram-se e os lisboetas voltaram a festejar, desta vez de forma injusta e pela margem mínima, graças ao golo do avançado português, aos 37 minutos, após erro do guardião Ricardo Velho.

Jogo no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense - Casa Pia, 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, João Vieira, 37 minutos.

Farense: Ricardo Velho, Cláudio Falcão (Fabrício Isidoro, 46), Robson, Eduardo Mancha, Bandarra, Bura (Madi Queta, 75), Mica (Bruno Paz, 75), Jonatan Lucca (Elves Baldé, 62), Henrique (Abner, 62), Cristian Ponde e Pedro Henrique.

(Suplentes: Rafael Defendi, Madi Queta, Fabrício Isidoro, Bruno Paz, Abner, Seruca, Elves Baldé, Paollo Madeira e Ângelo Taveira).

Treinador: Fernando Pires.

Casa Pia: Ricardo Baptista, Kelechi, Vasco Fernandes, Zolotic, Lucas Soares (Rodrigo Galo, 85), Ângelo Neto, Afonso Taira (Camilo, 73), Leonardo Lelo (Derick Poloni, 85), Godwin (Nuno Borges, 73), Jota Silva e João Vieira (Zidane Banjaqui, 65).

(Suplentes: Lucas Paes, Derick Poloni, Camilo, Zidane Banjaqui, Rodrigo Galo, Muscat, Nuno Borges, Leandro Sanca e Hebert).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: André Narciso (Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cláudio Falcão (29), Fernando Pires, treinador do Farense (54), Mica (57), Afonso Taira (62), Ângelo Neto (70), Bandarra (72) e Nuno Borges (81).

Assistência: Cerca de 1 500 espectadores.