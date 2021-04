Casa Pia põe fim a ciclo de três jogos sem vencer com goleada em Mafra

Mafra somou a quarta derrota consecutiva, a segunda em casa com uma goleada por 4-0.

O Casa Pia venceu esta terça-feira em casa do Mafra por 4-0, num encontro, de encerramento da 28.ª jornada da II Liga, em que os saloios foram demasiado perdulários e os gansos destacaram-se pela eficácia.

Os casapianos colocaram-se em vantagem por Saviour Godwin, aos 28 minutos, e Marvin Martins, à beira do intervalo, aos 43', fez o 2-0. A segunda parte abriu com o 3-0, de Diego Medeiros, aos 51', e Camilo fechou a conta para os lisboetas, aos 84'.

Com este triunfo, o Casa Pia pôs fim a um ciclo de três jogos sem vencer, depois de dois empates e uma derrota, e, com 38 pontos, é agora sétimo classificado, com mais 12 do que o penúltimo classificado, a Oliveirense, e tendo praticamente assegurada a manutenção nos escalões profissionais.

Já o Mafra, somou a quarta derrota consecutiva, a segunda em casa com uma goleada por 4-0, e mantém-se no 10.º lugar, com 33 pontos.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra - Casa Pia, 0-4.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Saviour Godwin, 28 minutos.

0-2, Marvin Martins, 43.

0-3, Diego Medeiros, 51.

0-4, Camilo, 84.

Equipas:

Mafra: Filipe Neves, Nuno Campos, João Cunha, Miguel Lourenço (João Graça, 64), Gui Ferreira, Cuca (Kaká, 46), João Miguel, Carlos Daniel (Okitokandjo, 64), Ismael (Moura, 78), Rodrigo Martins (Lee, 46) e Camará.

(Suplentes: Carlos Henriques, Pedro Barcelos, Bruno, Okitokandjo, João Graça, Kaká, Lee, Tomás Domingos e Moura).

Treinador: Filipe Cândido.

Casa Pia: Ricardo Batista, Marvin Martins, Matheus Dantas, Kelechi John, Jefferson, Vítor Gonçalves, Vitó (Banjaqui, 76), Zolotic (Christian, 85), Diego Medeiros (Jota, 76), Malik (Camilo, 72) e Saviour Godwin (Zach, 84).

(Suplentes: Lucas Paes, Sousa, Jota, Camilo, Christian, Fati, Zach, Banjaqui e Djoussé).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ricardo Batista (70), Camará (81), Jefferson (82) e João Graça (90+2).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.