Casa Pia luta pela subida e tem um segredo: uma defesa todo-o-terreno

Além da solidez no setor recuado, os elementos da linha defensiva também têm mostrado pontaria no ataque.

A solidez defensiva tem sido algo essencial na boa campanha do Casa Pia, que, quando faltam três jornadas para terminar, lidera a Liga SABSEG e já tem um lugar garantido entre os três primeiros. Prova disso é que em Pina Manique está a defesa menos batida dos campeonatos profissionais, com 19 golos consentidos.

Contudo, os habituais cinco elementos da defesa não se ficam apenas pelas zonas mais recuadas do terreno e também têm contribuído com golos decisivos na luta pela subida ao principal escalão.

Na última jornada, as finalizações do central Zach Muscat e do lateral-esquerdo Leonardo Lelo iniciaram uma vitória tranquila em casa, frente ao Estrela da Amadora.

E não foi a primeira vez que estes dois jogadores substituíram os avançados no papel de goleadores. Leonardo Lelo já leva quatro golos, enquanto Zach Muscat marcou très.

Estes não são os únicos defesas da formação liderada por Filipe Martins que se têm mostrados decisivos na hora de finalizar.O central Vasco Fernandes e o lateral-direito Lucas Soares já balançaram duas vezes a baliza contrária. Por sua vez, o lateral-esquerdo Derick Poloni concretizou em uma ocasião.

Ao todo, 12 dos 43 golos marcados no campeonatos foram por apontados por defesas. Números que traduzem a importância de ter uma defensiva todo-o-terreno e que pode ser muito útil no domingo, dia em que o Casa Pia se desloca ao terreno do vice-líder Rio Ave. As duas equipas estão separadas por um ponto.