Casa Pia já prepara a próxima temporada e segura o defesa Kelechi

Clube acionou a cláusula para prolongar o contrato do jogador.

Com a permanência na Liga SABSEG matematicamente garantida, a Direção do Casa Pia começa já a preparar a próxima época e acionou a cláusula para prolongar o contrato de Kelechi John, um dos elementos mais preponderantes do plantel orientado por Filipe Martins. Desta forma, o contrato do central nigeriano é agora válido até 2022.

O defesa, de 22 anos, prepara-se assim para cumprir a terceira temporada no emblema casapiano, no qual ingressou no verão de 2019, proveniente do Rio Ave. Depois de um ano em que cumpriu apenas nove jogos, Kelechi John assumiu-se como titular indiscutível na defensiva dos gansos, tendo já participado em 26 partidas. Aliás, é o central mais utilizado do plantel e o quarto jogador do Casa Pia com mais minutos.