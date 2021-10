Casa Pia goleia o forasteiro Covilhã num jogo de sentido único

Casa Pia goleou, com quatro golos de diferença, o Covilhã

Redação com Lusa

Equipa lisboeta, que vencia confortavelmente ao intervalo, impôs à formação serrana, reduzida a dez, a derrota mais pesada até ao momento na época

Perante os seus adeptos, o Casa Pia goleou, este domingo, o forasteiro Covilhã, por 4-0, em jogo da sétima jornada Liga SABSEG, que dominou desde o primeiro minuto.

O Casa Pia começou a construir o triunfo logo aos dois minutos, com um golo de Jota, e Camilo, aos 27, ampliou para 2-0. Já na segunda parte, Vasco Fernandes (53 minutos) fez o 3-0 e Derick Poloni (87) fechou as contas, com um penálti.

Com esta vitória, a primeira da equipa do Casa Pia sobre o Covilhã, os gansos somam 13 pontos e ocupam o quinto posto da classificação. Já o Covilhã averbou esta tarde a derrota mais pesada da época, somou o quinto jogo sem vencer na prova e soma nove pontos, ocupando a nona posição da tabela.

Logo aos dois minutos, ainda o Covilhã se acomodava no relvado, já o Casa Pia se adiantava no marcador. Na sequência de um pontapé de canto, a bola sobrou para a entrada da área e Jota bateu junto ao poste para o 1-0.

Aos cinco minutos, Jota voltou a destacar-se e por pouco não aumentou a vantagem dos "gansos", com Léo, guarda-redes dos beirões, a assumir o papel de líbero e a livrar o Covilhã de males maiores.

Nos minutos seguintes, a equipa de Wenderson Said conseguiu tapar os "buracos" a meio-campo, mas o Casa Pia esteve sempre por cima no encontro e, com naturalidade, chegou ao 2-0, aos 27, por Camilo.

O "endiabrado" Jota abriu na direita para Banjaqui, o guineense teve tempo para tudo e cruzou para Camilo, que, no coração da área, só teve de empurrar perante o desamparado Léo, estreando-se a marcar pelos lisboetas.

Totalmente subjugado à dinâmica atacante do Casa Pia, o Covilhã procurou reagir e, aos 30 minutos, Jorge Vilela, num livre, atirou pela primeira vez à baliza de Ricardo Batista, com a bola a passar por cima da trave, na melhor oportunidade dos visitantes em toda a primeira parte em Pina Manique.

O "filme" da primeira parte voltou a repetir-se no início do segundo tempo e o Casa Pia voltou a marcar, desta feita por Banjaqui, novamente na sequência de um pontapé de canto.

Um canto na direita colocou a bola no centro da área do Covilhã, a defesa serrana não foi lesta a resolver o lance e a bola andou de pé em pé até chegar a Vasco Fernandes, que fez um golo fácil e bateu Léo pela terceira vez.

O terceiro golo dos lisboetas praticamente selou o vencedor do encontro, mas a situação dos serranos complicou-se ainda mais ao minuto 57, quando Arnold foi expulso com vermelho direto, por agredir Jota.

Com o Sporting de Covilhã rendido, o Casa Pia chegou ainda ao 4-0, numa grande penalidade convertida por Derick Poloni, a castigar uma mão de Héliton na área.

Jogo realizado no Estádio de Pina Manique, em Lisboa.

Casa Pia - Sporting da Covilhã, 4-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Jota, 02 minutos.

2-0, Camilo, 27.

3-0, Vasco Fernandes, 53.

4-0, Derick Poloni, 87 (grande penalidade).

Equipas:

- Casa Pia: Ricardo Batista, Zolotic (Kelechi, 79), Vasco Fernandes, Zach, Lucas Soares (Derick Poloni, 73), Taira, Vitó (Nuno Borges, 79), Leonardo Lelo, Jota (Sanca, 60), Camilo (João Vieira, 73) e Banjaqui.

(Suplentes: Lucas Paes, Derick Poloni, Neto, Kelechi, Rogério Fernandes, João Vieira, Bozhanaj, Nuno Borges e Sanca).

Treinador: Filipe Martins.

- Sporting da Covilhã: Léo, Jean Filipe, André, Héliton, Lucas Barros, Arnold, Jorge Vilela (Thiago, 84), Ryan Teague (Frank Angong, 67), Ahmed Isaiah (Ricardo Vaz, 74), Diogo Almeida (David Santos, 74) e Jô (Devide Silva, 67).

(Suplentes: Bruno, David Santos, Felipe Dini, Joel Vital, Tiago Moreira, Ricardo Vaz, Davide Silva, Frank Angong e Thiago).

Treinador: Wender Said.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Zolotic (29), Lucas Soares (45+2), Jô (57), André (57), Jota (57), Ahmed Isaiah (68), Jorge Vilela (68), Leonardo Lelo (83) e Jean Filipe (89). Cartão vermelho direto para Arnold (57).

Assistência: Cerca de 200 adeptos.