Casa Pia faz esclarecimento sobre o estado de saúde do treinador Filipe Martins

Técnico continua internado e o clube da Liga SABSEG fez o ponto da situação.

O Casa Pia triunfou esta terça-feira sobre o Mafra, por 3-1, em jogo da 25ª jornada da Liga SABSEG. Após a partida, em comunicado, o clube fez o ponto de situação sobre o estado clínico do treinador Filipe Martins.

De recordar que o técnico havia sido internado a 17 de fevereiro para realizar exames médicos, na sequência da infeção por covid-19, permanecendo até 25 de fevereiro, quando teve alta. Mais tarde, foram necessários exames e tratamentos complementares, o que o levou a ter nova entrada hospitalar, a 28 de fevereiro, permanecendo no hospital desde então.

Segundo o emblema da II Liga, o estado de saúde de Filipe Martins "vem apresentando melhorias".

Leia o comunicado na íntegra:

"O Casa Pia Atlético Clube vem, por este meio, fazer um ponto de situação sobre o estado de saúde do técnico Filipe Martins. Como informado anteriormente, no passado dia 17 de fevereiro, o treinador foi internado em unidade hospitalar para realizar exames médicos, no seguimento da infeção de covid-19, permanecendo até ao dia 25 de fevereiro, data que teve alta.



No entanto, foram necessários exames e tratamentos complementares, o que levou o técnico a ter nova entrada hospitalar no passado dia 28 de fevereiro, onde permanece desde então. O departamento clínico junto com a equipa médica do técnico tem acompanhado e prestado diariamente todo o apoio. Mais informamos que o seu estado de saúde vem apresentando melhorias.



Têm-nos chegado sentidas mensagens de apoio, que muito agradecemos e que seguramente dão ânimo ao nosso mister para uma rápida e eficaz recuperação.



Uma palavra de reconhecimento aos atletas e toda a equipa técnica pelo exemplar profissionalismo, solidariedade e superação que muito qualifica este grupo de trabalho."