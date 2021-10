Casa Pia empata em casa do Feirense e sobe ao pódio em jogo prejudicado pela chuva

Jota inaugurou o marcador para os gansos, aos 40 minutos, mas Steven igualou aos 45.

O Feirense e o Casa Pia empataram este domingo 1-1, na 10.ª jornada da Liga SABSEG, resultado que coloca os lisboetas no pódio e mantém os fogaceiros no segundo lugar, num encontro dificultado pelo terreno enlameado.

Jota inaugurou o marcador para os gansos, aos 40 minutos, mas antes do descanso o avançado búlgaro Steven igualou (45) para os caseiros e fixou o resultado final.

Com esta igualdade, a formação de Filipe Martins aumentou para sete o número de jogos consecutivos sem derrotas e subiu ao terceiro lugar, com 18 pontos, enquanto o Feirense, que vinha de duas derrotas, mantém o segundo posto, com 19 pontos.

Os primeiros segundos trouxeram alguma faísca ao duelo sob chuva em dia cinzento, com João Paulo a ganhar espaço dentro de área e atirar para defesa apertada de Ricardo Batista para canto. Na cobrança, Ícaro Silva apareceu de rompante ao primeiro poste, mas desviou para fora.

Na resposta, aos três minutos, Derick Poloni disparou de longe ao poste e o encontro esmoreceu, tal como o relvado, e só perto do intervalo voltou a ter interesse, quando um remate de Neto desviou num defesa e foi parar aos pés de Jota, que só teve de desviar para a baliza para inaugurar o marcador.

No entanto, a resposta caseira surgiu antes do descanso: primeiro, Samuel Teles levantou por cima do guardião, obrigando Zach a afastar para canto, no seguimento do qual João Paulo levantou para a pequena área e o avançado búlgaro Steven saltou mais alto e cabeceou para a igualdade.

Por outro lado, a segunda parte teve pouca história para contar, com as duas equipas a sentiram muita dificuldade na gestão da posse de bola devido ao estado do relvado e sem criarem oportunidades de golo.

O Feirense, mais objetivo na procura da baliza adversária, mostrava-se pouco esclarecido e criativo, enquanto os "gansos" favoreceram a troca de bola e ritmo baixo para levar um ponto na bagagem para Pina Manique.

Jogo realizado no Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira, Aveiro.

- Feirense: Bruno Brígido, Diga (Tiago Dias, 63), Sidney Lima, Ícaro Silva, Bruno, Zé Ricardo, Manu (Washington, 79), Samuel Teles (Latyr, 68), João Paulo (Ogwuche, 79), Vargas e Steven (Jorge Teixeira, 79).

(Suplentes: Arthur, Washington, William Palacios, Latyr, João Oliveira, Jorge Teixeira, Cláudio Silva, Ogwuche e Tiago Dias).

Treinador: Rui Ferreira.

- Casa Pia: Ricardo Batista, Leonardo Lelo, Zach (Kelechi, 81), Vasco Fernandes, Zolotic, Derick Poloni (Nuno Borges, 86), Neto, Taira, Vitó (Sanca, 81), João Vieira (Saviour, 70) e Jota (Galo, 86).

(Suplentes: Lucas Paes, Camilo, Galo, Kelechi, Bozhanaj, Nuno Borges, Sanca, Herbet e Saviour).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: António Nobre (AF Leiria).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Vasco Fernandes (47), Ícaro Silva (47), Diga (49), Ricardo Batista (51), Zach (61) e Saviour (90+1).

Assistência: cerca de 1.000 espetadores.