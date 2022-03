Casa Pia e Feirense empatam e deixam Rio Ave isolado na liderança

Casa Pia e Feirense empataram 1-1, em Lisboa, em jogo da 27ª jornada da Liga SABSEG, deixando o Rio Ave isolado na liderança.

Os vila-condenses, que venceram na visita ao Académico de Viseu, ocupam o primeiro lugar de forma isolada, com um ponto de vantagem sobre o Casa Pia, que segue no segundo lugar, com 53 pontos, enquanto o Feirense ocupa o quarto posto, com 48.

Os dois candidatos à subida de divisão demonstraram a ambição no primeiro quarto de hora, com o Casa Pia a procurar ser dominante e o Feirense a responder com perigo na bola parada ofensiva, em alguns casos de forma sucessiva e com uma ação perigosa de Stiven Petkov, que obrigou Ricardo Batista a uma excelente intervenção.

Para terminar o primeiro terço do primeiro tempo, Lucas Soares atirou cruzado, ainda que por pouco ao lado, pela equipa da casa, que procurava voltar às vitórias, depois da goleada sofrida no terreno do Chaves (4-1).

Pouco depois, a chuva torrencial prejudicou a qualidade do jogo mas não a intensidade, nomeadamente por parte do Casa Pia que aos 29 minutos se adiantou no marcador, com um golo de Zach, na sequência de um canto, após desvio do seu companheiro na defesa Vasco Fernandes.

Na segunda parte, o Feirense regressou com maior predisposição ofensiva e aos 54 minutos teve direito a uma grande penalidade que castigou mão de Sanca na área casapiana e foi convertida com sucesso por Fábio Espinho.

Após o golo dos visitantes, Antoine dispôs de boas situações para repor a vantagem aos locais, mas cabeceou ao lado aos 62 e atirou junto ao poste esquerdo aos 67.

O Casa Pia forçava o empate e dispôs de uma ocasião soberana, uma grande penalidade a castigar uma falta de Stiven Petkov sobre Jota, que desperdiçou o castigo máximo, ao atirar por cima da baliza fogaceira.

Depois deste desperdício, foi o guarda-redes dos gansos, Ricardo Batista, que evitou a reviravolta da formação orientada por Rui Ferreira, ao evitar que Jorge Teixeira, isolado, chegasse ao golo da vitória.