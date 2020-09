Casa Pia contrata avançado Higor Platiny

O avançado brasileiro Higor Platiny, que na época passada representou o Chaves, é o mais recente reforço do Casa Pia, anunciou o emblema da II Liga.

O jogador, de 29 anos e natural de Goiânia, chegou a Portugal para representar o Feirense, na temporada 2012/13, de onde saiu para envergar a camisola dos trasmontanos em 2017/18, depois de, em 2013/14, ter representado o Sporting de Braga B e o Desportivo das Aves, por empréstimo dos 'arsenalistas' na temporada seguinte. Regressou a Santa Maria da Feira em 2015/16.

Na temporada passada, ao serviço do Chaves, alinhou em 27 encontros, num total de 1.601 minutos, e marcou seis golos.

O Casa Pia, sétimo classificado com um ponto, fruto do empate na primeira jornada com o Leixões (2-2), recebe este sábado, às 11:00 horas, o Benfica B, segundo com três, em jogo da segunda jornada da II Liga.