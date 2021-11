Casa Pia chega-se à frente pela subida e afunda ainda mais Académica

Derrota por 2-0 dos Estudantes, a quinta consecutiva em todas as competições

O Casa Pia soma e segue na Liga Portugal SABSEG, com uma vitória por 2-0 na receção da 11.ª jornada à Académica, que permanece afundada no último lugar da classificação, ainda sem qualquer triunfo.

Leonardo Lelo, aos 42 minutos, de grande penalidade, e Jota, aos 47, marcaram para o conjunto de Filipe Martins, que ascendeu, de forma provisória, ao segundo lugar, com 21 pontos, os mesmos do Rio Ave, atrás do líder Benfica B, com 23 e menos um jogo.

Já a Académica prossegue na última posição, com apenas dois pontos, e encontra-se a oito pontos de distância da zona de "salvação", somando dois empates e oito derrotas.

A primeira parte ofereceu pouca ação à partida, com duas equipas muito encaixadas e presas às marcações, disputando o jogo a um ritmo lento, onde apenas a velocidade de Godwin Saviour punha intensidade, como aos 11 minutos, quando entregou a Jota, que atirou muito por cima, e aos 35, rematando fraco e à figura do guarda-redes Mika.

Do lado conimbricense, Traquina era o mais inconformado, com remates por cima, aos sete e aos 38, antes do Casa Pia inaugurar o marcador, aos 42, através da marca dos 11 metros, a castigar uma falta sobre Jota, depois de rematar para defesa segura de Mika.

Leonardo Lelo foi o responsável por marcar o penálti, no qual Mika ainda tocou na bola, mas foi incapaz de a tirar da baliza, no lance que colocou o Casa Pia em vantagem ao intervalo, não sem antes Traquina voltar a rematar para defesa de Ricardo Batista.

Os gansos reentraram muito fortes na segunda parte, graças a mais uma fantástica arrancada de Godwin Saviour, que, aos 47, descobriu do lado contrário Jota, que, solto de marcação, atirou de primeira para continuar de "pé quente", levando seis encontros consecutivos a marcar - na II Liga, leva oito golos em 11 jogos e é o melhor marcador.

Com o resultado controlado, o Casa Pia continuou a tomar conta da partida, frente a uma Académica incapaz de criar perigo no último terço do terreno, e Jota tentou o "bis" em duas oportunidades, aos 59, ao desviar ao primeiro poste, de cabeça, para fora, e aos 80, num forte disparo de longe, a passar ligeiramente ao lado da baliza de Mika.