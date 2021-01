Casa Pia aumenta o jejum de vitórias e Arouca sobe na classificação

Com este resultado, o Arouca ascende ao sexto lugar, com 23 pontos

O Casa Pia somou hoje o quarto jogo consecutivo sem vencer, ao receber e empatar (1-1) com o Arouca, em jogo da 15.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, mas mantém-se no "top-10" do campeonato.

Baptiste Aloé, aos 60 minutos, colocou o Arouca a vencer e Malik, aos 68, restabeleceu a igualdade.

Com este resultado, o Arouca ascende ao sexto lugar, com 23 pontos (mais dois jogos do que o sétimo, o Mafra, com 22), já o Casa Pia, que soma agora 19, permanece no nono posto.

Jogo no Estádio Pina Manique, em Lisboa

Casa Pia - Arouca, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Baptiste Aloé, 60 minutos.

1-1, Malik, 68.

Casa Pia: Ricardo Batista, Marvin Martins, Kelechi, Zach, Derick Poloni, Vitó (Sávio, 79), Vítor Gonçalves, Zolotic, Saviour Godwin, Silvera (Diego Medeiros, 76) e Malik.

(Suplentes: Lucas Paes, Sousa, Diego Medeiros, Sávio, Alex, Romeu Ribeiro, Djoussé, Ricardo Fernandes e Platiny).

Treinador: Filipe Martins.

Arouca: Victor Braga, Thales Oleques, Baptiste Aloé, Basso, Quaresma, Adílio, Marco Soares, Pedro Moreira, Bukia (Arsénio Nunes, 70), Heliardo (André Silva, 70) e Leandro Silva (Lawrence Ofori, 90+4).

(Suplentes: Fernando Castro, Costa, André Silva, Arsénio Nunes, Yaw Moses, Anthony Blondell, Joel, Lawrence Ofori e Nuno Rodrigues).

Treinador: Armando Evangelista.

Árbitro: João António Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vitó (70), André Silva (72), Kelechi (89) e Sávio (90+2).

Assistência: jogo realizado à porta fechada devido à pandemia da covid-19.