Casa Pia arranca primeira vitória no campeonato

O Casa Pia conquistou este sábado a primeira vitória na II Liga ao vencer no terreno da Oliveirense por 1-0, em jogo da quinta jornada, com um golo do defesa Zach.

Depois de duas derrotas e dois empates, os lisboetas somaram três pontos no Estádio Carlos Osório graças ao tento de Zach, aos 77 minutos, embora os anfitriões tenham tido mais oportunidades, mas continuam apenas com um vitória, dois empates e duas derrotas.

Os forasteiros podiam ter inaugurado o marcador aos três minutos, mas Christian com tudo fazer o golo atirou por cima, enquanto Thalis Henrique respondeu, de livre direto, com a bola a passar muito perto do "alvo".

Pouco depois, Michel Lima dispôs de uma boa ocasião na marcação de um canto, mas tocou na bola com a mão, enquanto, do outro lado, também num canto, Kelechi saltou sozinho e obrigou Coelho a uma boa defesa e, ainda em cima do intervalo, Thalis rematou muito perto do poste da baliza.

No segundo tempo, o defesa Raniel saiu em contra-ataque e rematou fácil para Ricardo Baptista, o guarda-redes que, aos 72 minutos, evitou por duas vezes o golo da Oliveirense, a Jorge Teixeira e Filipe Gonçalves.

O único tento da partida surgiu na sequência de um canto, com Coelho a não segurar o remate de Bonani e Zach, mais rápido do que os adversários, empurrou para o fundo das redes.

Já nos descontos, um cruzamento "teleguiado" de Israel encontrou a cabeça de Jorge Teixeira, mas o avançado não conseguiu fazer o golo do empate.

Jogo realizado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, Aveiro.

Oliveirense - Casa Pia: 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

Zach, aos 77 minutos

Equipas:

- Oliveirense: Coelho, Leandro Silva (Israel, 80), Pedro Machado, Raniel, Ricardo Tavares, Filipe Gonçalves (Bortoluzo, 86), Oliveira (Ono, 64), Michel Lima, Miguel Lima (Dionathã, 80), Thalis Henrique e Jorge Teixeira.

(Suplentes: Rui Dabó, Israel, Pedro Kadri, Bortoluzo, Pedro Ferreira, Dionathã, António Gomes e Ono.)

Treinador: Pedro Miguel.

- Casa Pia: Ricardo Baptista, Marvin Martins, Kelechi, Zach, Arghus, Derick Poloni, Christian, Romeu Ribeiro, Vitó (Bruno Sousa, 88), Choi (Bonani, 61) e Platiny (Djoussé, 70).

(Suplentes: Van der Laan, Bruno Sousa, Thiago Batista, Bonani, Sávio, Alex e Djoussé.)

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Romeu Ribeiro (34), Filipe Gonçalves (44), Leandro Silva (52), Oliveira (54), Ricardo Baptista (90+3), Israel (90+4) e Bonani (90+5).

Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.