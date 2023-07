Carné mais perto da saída do Marítimo e com convites de Portugal, Brasil e Arábia

Portugal, Brasil e Arábia chamam pelo guarda-redes do Marítimo que tem contrato até 2025.

Marcelo Carné está perto de se transferir do Marítimo. O nosso jornal sabe que o guardião que chegou ao Marítimo em janeiro deste ano e se impôs na baliza dos insulares, tem tido vários interessados nos seus serviços, e propostas efetivas, mas que não foram aceites, também porque Tulipa gostava de contar com o guardião brasileiro de 33 anos.

O clube assumiu que só transfere Carné mediante o pagamento de uma compensação financeira. Entretanto, já surgiram propostas da I Liga, Brasil e da Arábia. Todas oficiais, mas mesmo assim não foram consideradas vantajosas para o Marítimo. Agora, o processo de transferência ganha nova dinâmica após a chegada de Samú e ainda de Salin.

A manutenção do futebolista deixou de ser uma prioridade, ainda que Carné tenha confirmado a O JOGO que gosta do clube, onde se sente muito feliz. O guardião continua a sentir que pode continuar a colaborar com a construção de uma nova identidade do Marítimo. Mesmo assim, a saída é o cenário mais provável.