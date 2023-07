Carlos Pereira e a queda do Marítimo: "Faltou a esta direção alguma experiência"

O ex-presidente do Marítimo, Carlos Pereira diz que sentiu dor na despromoção do clube à II Liga. Disponibiliza-se para ajudar a atual direção, mas garante que a sua "página foi virada"

Foi com um sentimento de tristeza que o ex-presidente do Marítimo, Carlos Pereira, comentou à RTP-Madeira a despromoção do clube à II Liga, considerando fundamental olhar para o futuro: "Foi dolorosa para o Marítimo, para a região e para os sócios do Marítimo. Vamos esperar que ainda possa existir uma luz ao fundo do túnel. Por isso, há que refletir bem o que se passou para criar condições para o futuro".

Para o ex-dirigente, este é um momento de reflexão, mas lembra que o problema financeiro não se põe: "O recrutamento faz-se, mas o acompanhamento é muito importante naquilo que é a vivência diária do Marítimo. No Marítimo, o problema nunca foi o dinheiro".

O empresário madeirense apontou a Rui Fontes, atual presidente, inexperiência. "Penso que faltou nesta direção alguma experiência. Porque em cada sócio há um treinador, em cada sócio há um diretor, mas quando se assume as responsabilidades vemos que é completamente diferente a maturidade para gerir e o relacionamento para a gestão", afirmou.

O ex-dirigente do Marítimo garante que não volta a candidatar-se. "A minha página virou-se, penso que não podem ter essa preocupação. Aquilo que eu quero e que as pessoas querem é que o Marítimo volte rápido à I Liga, independentemente das pessoas", asseverou, mas ainda assim disponibilizou-se a ajudar: "Todos querem o melhor para o Marítimo. Eu não fujo à regra. Eu quero o melhor para o Marítimo. Naquilo que for possível eu ajudar e desde que seja solicitado, estou sempre disponível para ajudar, esta ou outra direção. Esta não precisou, não sei se virá a precisar".