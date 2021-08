Carlos Mané deixa o futebol português: Sporting e Rio Ave dividem 1,5 milhões de euros

Extremo já viajou para a Turquia, onde irá continuar a carreira.

Carlos Mané está prestes a deixar o Rio Ave para rumar aos turcos do Kayserispor, onde se irá juntar a Manuel Fernandes.

Após duas temporadas ao serviço do Rio Ave, para onde se mudou depois de deixar o Sporting, o extremo de 27 anos deixa assim o emblema vilacondense, a troco de 1,5 milhões de euros, que serão divididos com o Sporting, uma vez que o emblema leonino manteve 50 por cento do passe do jogador.

Carlos Mané já viajou esta quinta-feira para a Turquia, com o empresário Ulisses Santos. O jogador segue para a terceira passagem pelo estrangeiro, depois de representar o Estugarda e o Union Berlim, ambos por empréstimo do Sporting.