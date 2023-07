Carlos Daniel e a pré-época do Nacional: "Foi um arranque bastante duro"

O médio Carlos Daniel foi esta terça-feira o porta-voz do arranque de temporada do Nacional. Apontando treinos duros, diz que os objetivos passam pela permanência na Liga Bwin

Carlos Daniel, médio do Nacional, não escondeu que o arranque de pré-temporada do emblema insular está a ser muito exigente, ainda que assuma que o início dos trabalhos são, tendencialmente, exigentes. "Foi uma primeira semana intensa, competitiva, estamos a tentar assimilar as novas ideias do mister, e penso que correu tudo bem. Foi bastante duro, mas nesta fase é importante termos essa parte física".

Quanto aos propósitos da equipa para esta temporada, salientou que gostava que esta fosse mais tranquila do que a última. "Os objetivos da equipa passam pela manutenção mais uma vez. Sabemos das dificuldades que iremos ter numa liga bastante competitiva. Conseguimos manter a maior parte do plantel da época passada, o que é benéfico para nós. Já temos entrosamento, esperemos que as coisas corram bem e que a manutenção não seja tão difícil como a na época passada".

O Nacional tem no plantel desta época um conjunto de jovens jogadores. Carlos Daniel diz que está disposto a ajudar a "equipa". "Como reforços só temos o André Sousa. Temos juniores a trabalhar connosco e com bastante qualidade. Os mais velhos, eu, João Aurélio, Marakis e Jota tentamos ajudar ao máximo os mais novos e incutir as nossas ideias. É um balneário bastante coeso e unido".

O médio deixou claro que vai manter a toada da época passada. "Serei um jogador que, em todos os jogos, irá manter sempre a parte coletiva à frente do individual. Se melhorar os números do ano passado será ótimo", finalizou.