Capitão do FC Porto B visa arbitragem: "Ninguém percebeu a expulsão"

Pedro Justiniano, capitão do FC Porto

Pedro Justiniano, capitão da equipa B do FC Porto, deixou duras críticas à arbitragem do jogo com a Oliveirense, que os dragões perderam por 2-1.

"Estão a brincar com o trabalho dos jogadores, treinadores e staff. Não vamos cair nisso, vamos continuar a trabalhar e os resultados vão aparecer", começou por dizer no final do jogo ao Porto Canal.

"Ninguém percebeu a expulsão, só o árbitro percebeu... É continuar a trabalhar como estamos a fazer, isto não vai acabar assim, eles têm de saber que nos estão a prejudicar muito", concluiu.

Em causa, a expulsão de Bernardo Folha. Lançado no jogo aos 67 minutos, o filho de António Folha acabou por ser expulso com vermelho direto 10 minutos depois da estreia numa prova profissional. Um lance muito contestado pelos portistas.