Capanni já não conta para o Estrela da Amadora e foi devolvido ao Milan

Avançado brasileiro sofreu uma lesão muito grave e regressou ao clube italiano, clube que o tinha emprestado aos tricolores.

Luan Capanni já não é jogador do Estrela da Amadora. O avançado brasileiro, de 22 anos, foi devolvido ao AC Milan, clube que o tinha emprestado aos tricolores, e deixou de ser opção para o treinador Sérgio Vieira. Dado o impacto que esta transferência teve no verão, a saída causa alguma estranheza, mas tem uma explicação simples: o dianteiro sofreu uma lesão grave no final de agosto, problema que o vai afastar dos relvados durante alguns meses.

Inicialmente, a SAD liderada por Paulo Lopo ainda optou por manter o jogador a recuperar em Portugal, mas, face à longa indisponibilidade, os dois clubes chegaram a acordo e o atacante regressou a Itália, onde vai continuar a recuperação nas instalações do emblema milanês.

Foi uma passagem muito curta de Luan Capanni pelo Estrela da Amadora, que, em termos práticos, só contou com ele durante um mês. Em agosto, o avançado ainda cumpriu 70 minutos, distribuídos pelas quatro primeiras jornadas da Liga SABSEG, até se lesionar.

Houve logo a perceção de que a lesão podia ser grave e os tricolores fizeram questão de se acautelar, reforçando rapidamente o ataque. Por isso, precisamente no dia em que fechou o mercado, os amadorenses garantiram a contratação de João Silva (ex-Hebei, China). Já depois do fecho das inscrições, Ronaldo Tavares também chegou à Reboleira. Após ter jogado no Penafiel na época transata, estava sem clube naquele momento.